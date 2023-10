“Papá en Apuros”: Así es Natalia Rodríguez, la mujer que intentará conquistar el corazón de Martín Seminario  

“Papá en Apuros”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena el próximo 23 de octubre para el disfrute del público. Uno de los personajes que busca llamar la atención del televidente es Natalia Rodríguez, interpretada por la actriz Ximena Díaz.

Natalia es uno de los intereses amorosos de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) y detalló un poco más sobre su vínculo con el Capitán de fragata de La Marina con Latina Noticias. “Natalia es una mujer bastante ambiciosa, tiene una hija preciosa. Por cosas de la vida, ella se quedó en la calle. Desde que lo ve (a Martín), se da cuenta que es un hombre muy guapo, y además un hombre con plata. Entonces, tiene todos los elementos que Natalia está buscando y necesita para su vida”, reveló.

Asimismo, Natalia tiene algunas dudas sobre cómo relacionarse con los cuatro hijos de Martín, quienes perdieron a su madre. “Creo que me llevo bien, pero no sé por qué ellos no me quieren a mí. No entiendo por qué, porque soy encantadora. No me valoran”, agregó.

Asimismo, Natalia Rodríguez confesó que hay una persona que quiere robarle a su objetivo. “Ella está enamorada, pero hay alguien ahí que aparece y empieza a hacerle la vida difícil. Una lanchera. Dios, qué insoportable esa chica”, dijo en referencia a Julieta Olaya (Luciana Blomberg). Mira la entrevista completa de Latina Noticias:

Mira el avance de “Papá en Apuros”

¿De qué trata ‘Papá en Apuros’?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿Cuándo se estrena “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con sus historias, paisajes y personajes. La serie se estrenará el próximo lunes 23 de octubre por Latina Televisión.