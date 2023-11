Miss Universo 2023: Conoce AQUÍ el Top 5 del certamen internacional, sin Camila Escribens

Este sábado 18 de noviembre se desarrolla la nueva edición del certamen Miss Universo en El Salvador. Representantes de distintos países del mundo llegaron al país centroamericano para competir por la corona de R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022.

Luego de varios minutos de espera, se conoció que el Top 10 está integrado por Puerto Rico, Tailandia, Colombia, Nicaragua, Filipinas, El Salvador, Venezuela, Australia, España y nuestro país Perú.

Pero, como se tiene estipulado, el jurado del certamen internacional debía escoger a las cinco finalistas. Así que, a continuación, te dejamos el Top 5 del Miss Universo 2023, del cual no forma parte la peruana Camila Escribens.

Conoce AQUÍ el Top 5 del Miss Universo 2023, sin Camila Escribens

Miss Australia: Moraya Wilson

Miss Puerto Rico: Karla Guilfú

Miss Nicaragua: Sheynnis Palacios

Miss Tailandia: Anntonia Porsild

Miss Colombia: Camila Avella

¿Dónde ver la gala final del Miss Universo 2023?

A diferencia de las ediciones previas, la preliminar del Miss Universo 2023 no se transmitirá gratuitamente por la plataforma de YouTube. La organización del certamen anunció que aquellas personas que deseen ver el concurso tendrán que hacerlo en la plataforma Live Bash y deberán hacer un pago de 5 dólares.

Asimismo, Telemundo anunció que transmitirá la antesala del Miss Universo 2023 donde se resaltará a las reinas latinas que competirán este año. Este espacio será conducido por Andrea Meza y Carlos Adyan, y contará con la participación de Osmel Sousa y la ex reina de belleza Aleyda Ortíz.

También será posible seguir la gala y coronación de Miss Universo 2023 por internet, a través del canal de YouTube oficial de la organización.

¿Cómo fue la presentación de Camila Escribens en la Preliminar del Miss Universo?

La candidata peruana, Camila Escribens, participó en la competencia preliminar del Miss Universo. La modelo peruana gritó por todo lo alto el nombre de nuestro país y modeló un vestido de noche y un hermoso traje típico.

El traje típico de Camila Escribens en la preliminar del Miss Universo 2023 representó el Tumi, un cuchillo ceremonial usado por nuestros ancestros, precisamente en las culturas Moche, Sicán, Chimú e Incas. El reconocido diseñador Beto Pinedo vistió a la modelo nacional con un traje que dejó con la boca abierta a más de uno.

Gracias, Universe por permitirme mostrarme tal cual soy, la emoción de ser la representante de tu país en un @MissUniverse no tiene comparación alguna me siento orgullosa de mi trabajo, me siento orgullosa de ser peruana los represente con el alma gracias el salvador 🇵🇪❤️🇸🇻 pic.twitter.com/Wj46sHl9JI — Camila Escribens (@CamiEscribens) November 17, 2023

¿Cuántos años tiene y dónde nació Camila Escribens, la Miss Perú Universo 2023?

Camila Escribens nació el 2 de septiembre de 1998, por lo que actualmente tiene 24 años de edad. La modelo peruana nació en Lima, Perú. Sin embargo, Camila desde muy pequeña vivió en California, Estados Unidos, por lo que su primera lengua fue el inglés.