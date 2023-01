Coachella 2023: Bad Bunny, Black Pink y Frank Ocean encabezan la lista de artistas del festival

Coachella 2023 ya tiene line-up oficial. El evento musical se llevará a cabo en dos fines de semana, del 14 al 16 de abril y del 21 al 23 del mismo mes, en Indio, California. Bad Bunny compartirá escenario con otros músicos importantes como Black Pink y Frank Ocean.

La alineación fue confirmada por medio de sus redes sociales y se volvió viral en pocos minutos. Rosalía, Gorillaz, Björk, Charli XCX, Burna Boy, Alex G, Jai Paul, Glorilla, Boygenius, Christine and the Queens, the Breeders, Noname, Soul Glo, Weyes Blood, Yaeji, Willow, son otros de los artistas confirmados.

La sorpresa para muchos fue la presencia de Frank Ocean. El cantante no suele dar conciertos, sin embargo, fue confirmado para la edición 2020, la cual tuvo que ser cancelada debido a la pandemia de COVID-19.

“Solo estoy tratando de ser lo más justo posible con los artistas y los fanáticos para asegurarme de que eventualmente puedan ver a todos de los que hablamos”, declaró Paul Tollett, co fundador del festival, al respecto de la presentación de Ocean.

Coachella regresó el año pasado luego de dos años. Su vuelta no estuvo exenta de polémicas, como la sorpresiva salida de Kanye West de la alienación. El hecho causó gran controversia debido a que tuvo que ser reemplazado por The Weeknd y Swedish House Mafia.

Coachella contrata a Bad Bunny

La próxima aparición de Bad Bunny en Coachella llega en uno de los peores momentos del reguetonero. Como se recuerda, el cantante fue grabado mientras tiraba el celular de una fanática al mar cuando esta le pedía una foto.

Debido a esto, usuarios de las redes sociales criticaron al puertorriqueño y sus reproducciones en Spotify bajaron drásticamente. Recientemente, el ‘Conejo Malo’ puso su cuenta de Instagram en privado para que solo sus seguidores puedan enterarse de sus novedades.