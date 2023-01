Ex mánager de Kanye West asegura que el rapero está “desaparecido”

Kanye West estaría “desaparecido”, según St. John ex mánager del rapero. El representante ha intentado comunicarse con su antiguo cliente desde hace semanas, sin embargo, este no ha dado señales de vida.

St. John desea contactarlo para entregarle unos documentos correspondientes a una demanda por incumplimiento de contrato. Al desconocer su paradero, el asesor financiero no puede notificarle por lo que, según The U.S Sun estaría solicitando tiempo adicional, a los juzgados, para poder advertirle del proceso legal.

Además de no poder contactar al músico, tampoco ha podido hacerlo con sus abogados, quienes habrían dejado de trabajar con el productor debido a sus polémicas.

“Nos informaron sobre un nuevo bufete de abogados para los acusados, pero no un contacto en específico. Posteriormente nos enteramos de la información en las noticias de que el bufete de abogados identificado como nuevo abogado no estaba afiliado a los acusados”, se lee en el documento judicial al que tuvo acceso The U.S Sun.

St. John habría notificado hasta tres direcciones diferentes de ‘Yeezy’ en el estado de California, no obstante, no tuvo éxito en ninguna de ellas. Según reveló uno de los intentos fue devuelto al remitente.

El autor de ‘Donda’ no ha usado sus redes sociales últimamente. Su cuenta de Twitter fue suspendida nuevamente y en Instagram, su última publicación es de del 5 de octubre del año pasado. Sus allegados tampoco se han pronunciado al respecto.

Las polémicas de Kanye West

Kanye West ha estado envuelto en muchas polémicas. La más reciente corresponde a una entrevista en donde afirmó que el holocausto nunca existió y admiraba a Adolf Hitler.

La reacción de la gente fue inmediata y muchos rechazaron la postura del cantante. Adidas y Gap, marcas con las que colaboraba, cortaron su relación con él y Kim Kardashian, su ex esposa, manifestó que estaba en contra de sus declaraciones y mostró su apoyo a la comunidad judía.