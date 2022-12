“Es difícil”: Kim Kardashian llora mientras explica como es criar a sus hijos junto a Kanye West

Kim Kardashian rompió su silencio y habló sobre su matrimonio con Kanye West. La modelo fue entrevistada en el podcast Angie Martínez IRL y no pudo contener las lágrimas al explicar cómo era criar cuatro hijos junto al rapero estadounidense. La pareja se divorcio en marzo de este año.

“La copaternidad es jodidamente difícil”, reveló Kardashian. La socialité explicó que una de las razones que complican su labor como madre son las constantes polémicas en las que está metido su ex esposo. Según comentó, para evitar que los niños se enteren de lo que dicen los medios de su padre, no les permite ver televisión y restringe el acceso a redes sociales.

“Si no saben las cosas que se dicen, ¿por qué les iba a contagiar esa energía negativa? Es una porquería de adultos con la que no están preparados para lidiar. Cuando lo estén, tendremos una conversación. Algún día, mis hijos me agradecerán sentarme aquí y no atacar a su padre cuando pude”, agregó.

La empresaria tiene muy en claro que esta estrategia es una bomba de tiempo pues sabe que está “aferrada a un hilo” que “en cualquier momento se va a romper”. Pese a esto, la dueña de Skims, aseguró que seguirá protegiendo a sus hijos haciendo todo lo necesario para evitar exponerlos.

Kim Kardashian en contra de Kanye West

Una de las controversias más recientes de Kanye West son algunos comentarios antisemitas que ha dado el rapero. En diciembre se hizo viral un extracto de una entrevista donde el intérprete negaba la existencia del holocausto, alababa la figura de Adolf Hitler y refutó que este haya matado a más de seis millones de judiós.

La reacción de la gente y de las marcas con las que trabaja fue inmediata. Adidas y Gap dejaron de ser aliados del músico y algunos de sus seguidores y amigos se mostraron en su contra. Kim Kardashian usó su cuenta de Instagram para dar apoyo a la comunidad judía.

“El discurso de odio nunca está bien ni es excusable. Me uno a la comunidad judía y pido que la terrible violencia y la retórica de odio hacia ellos termine inmediatamente”, escribió.