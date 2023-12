¡Se salió con la suya!: Miguel Vergara se llevó ingrediente de Armando Machuca en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”

Miguel Vergara hizo de las suyas en el primer episodio de “El Gran Chef: La Revancha”, donde sorprendió con sus técnicas para poder avanzar lo máximo que pueda en la competencia. En un momento de desesperación, se dio cuenta de que le faltaba un ingrediente especial: el choclo.

El actor cómico no se dejó vencer ante el obstáculo y no tuvo mejor idea que llevarse el ingrediente que Armando Machuca tenía en su carrito. Ninguno de los presentes se dio cuenta y todo siguió su curso como si no hubiera pasado nada.

Este lunes 4 de diciembre, inició la temporada INSUPERABLE de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Karina Calmet, Miguel Vergara, Mónica Torres, Mayra Goñi, Renato Rossini Jr y Armando Machuca regresan a la cocina para llevarse la olla dorada. ¿Quiénes lograrán salvarse de la primera Noche de Sentencia?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.