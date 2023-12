Mónica Torres, “Loco” Wagner, Renato Jr y Mesones sobre El Gran Chef Famosos: La Revancha: “Estamos con ganas de darlo todo”

Esta noche, a las 7:45 pm, se estrena El Gran Chef Famosos: La Revancha, donde los mejores competidores de las cuatro temporadas anteriores se enfrentarán para deleitar al jurado con sus preparaciones.

En Arriba Mi Gente, se presentaron Mónica Torres, “Loco” Wagner, Renato Jr y Mauricio Mesones. Ellos se mostraron emocionados por regresar a la competencia. “Para mí sí es mi revancha. Esta es mi revancha. Estoy con ganas de darlo todo. Ojalá no me toque nunca cocinar con Lesmes”, indicó Mónica Torres.

Por su parte, el “Loco” Wagner se mostró renovado para el concurso. “Llego con el pelo corto y sin barba. Además, me ha cambiado la personalidad. El Gran Chef Famosos me ha ayudado a que me respeten. Ahora me dicen “Señor Loco”. Mi mejor plato es la papa rellena, sin duda. Estaba quemado por afuera, pero por dentro estaba bien”, comentó.

También estuvo presente Renato Jr, quien reveló cuál fue su peor plato de la cuarta temporada. “Vengo por la revancha. Está muy reñido. Estamos los mejores de los mejores. Mi peor plato fue la Huevotón”, indicó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué exparticipantes han sido confirmados para la nueva temporada?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar a la cocina de “El Gran Chef Famosos” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿En qué se diferenciará la próxima temporada de El Gran Chef Famosos?

Tras el anuncio de El Gran Chef Famosos: La Revancha, José Peláez reveló en qué se diferenciará la próxima entrega del reality de cocina.

“Hemos intentado reunir a la mayor cantidad de participantes que pasaron por esta cocina… A muchos de ellos, el público los ha aclamado en redes sociales. Estamos preparando una temporada que es muy especial para nosotros, además será el cierre perfecto de este año maravilloso que nos ha dejado El Gran Chef Famosos”, afirmó José Peláez.