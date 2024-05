Actores de “Pituca sin Lucas”, Priscila Espinoza y Jano Baca, confiesan que tanto se parecen a sus personajes

En su segunda semana, la nueva telenovela “Pituca sin Lucas” ha cautivado el corazón del público. Pero Techi De La Puente y Manuel Gallardo no son únicos con un romance, porque el drama y los triángulos amorosos también han llegado a las vidas de sus hijos en la ficción. Por ello, Salvador Gallardo y María Gracia Rizo Patrón, con su reciente ‘amor prohibido’, se han convertido en algunos de los personajes más queridos de la novela.

La reportera Milena Merino de “Arriba mi Gente” conversó con los actores que le dan vida a la peculiar pareja, Jano Baca y Priscila Espinoza. Los artistas hablaron sobre su relación con sus personajes. Jano, quien interpretó al cadete Elvis Tangoa en “Papá en Apuros” comentó lo que significa para el papel del hijo del ‘Tiburón’. “Acostumbrarme a esa idea de ser el galán es algo nuevo para mí, no es algo que yo imaginé que iba a hacer pronto en mi carrera. Entonces estoy tratando aprender todo lo que pueda de Jorge Aravena, que alto galanzo es”, declaró.

Los actores de “Pituca sin Lucas” también manifestaron ser bastante diferentes a sus personajes en la serie. “Soy bien chupado”, aseguró Jano. Por su parte, Priscila dijo que, aunque se divierte mucho interpretando a Gracia, también hay ocasiones en las que le cuesta entenderla. “A veces sí he leído el guion y he dicho ‘ay Gracia, las cosas que me haces hacer”, explicó.

Aunque Salvador y María Gracia ya compartieron dos besos, a pesar de que la ‘pituca’ está en una relación con Felipe, todavía falta mucho para saber cómo acabará la historia entre los dos. ¿Se llegarán a enamorar?

