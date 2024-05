Madre denuncia que su hijo con discapacidad intelectual es maltratado por su profesora

La ciudadana Katia Angeldonis denunció este jueves, ante las cámaras de “Arriba mi Gente”, que su menor hijo sufrió maltrato por parte de su profesora en la Institución de Rehabilitación integral y educación especial “Milagroso Niño Jesús”.

La mujer aseguró que su menor de 9 años fue víctima de maltrato por parte de la maestra identificada como Ana Gabriela. El maltrato fue evidenciado en un video que le envío la propia docente para evidenciar el supuesto mal comportamiento del menor.

En el video, enviado l pasado 22 de abril, se escucha a la profesora Ana Gabriela –de cuarto grado de primaria- cuestionarle al niño con síndrome de down: “¿Tienes rabia? ¿Estás con rabia? Vas a golpear, por favor”.

Al ver estas imágenes, Katia Angeldonis se indignó por el maltrato contra el pequeño. “(Me siento) Con mucha impotencia. No puede ser que a un niño que no puede expresarse lo traten de esa manera. No puede ser que tú lleves a tu hijo a un lugar que para ti es seguro y lo dejas con toda la confianza y no sea recíproca la confianza que tienen y lo maltraten, abusen. ¿Cómo le van a decir a mi hijo ‘tiene rabia’? Mi hijo no es un perrito”.

“Arriba mi Gente” buscó el descargo de la institución, pero no obtuvieron respuesta.

