Ya no salen de sus casas: Vecinos de todo Lima toman medidas extremas ante ola delincuencial

El incremento delincuencial es un tema que causa terror e incertidumbre entre vecinos de distintos distritos en Lima. Ante ello, manifestaron qué medidas están tomando para cuidarse de los delincuentes.

Muchos de ellos aseguraron que ya no sacan el celular, llevan los montos precisos de efectivo e incluso dejaron de acudir a restaurantes por miedo a sicarios, secuestradores, ladrones y extorsionadores.

“No puedes caminar tranquilo ni disfrutar un sábado o domingo en familia porque te roban en el restaurante, te roban en la calle. No respetan a una mujer embarazada, no respetan a un adolescente, no respetan a un padre con niños. Prácticamente estamos en tierra de nadie”, fue el sentir ciudadano.

