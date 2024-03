Santi Lesmes molesto con Maju Mantilla por no haberle traído regalos de la India

Tras su viaje a la India para presenciar el Miss Mundo 2024, Maju Mantilla está de regreso a Arriba Mi Gente. Con su llegada, Santi Lesmes pensó que la reina de belleza le traería un presente; sin embargo, esto no fue así. El conductor se mostró incómodo con su amiga y esto fue lo que dijo.

“Estoy molestisimo. Yo voy a comprar pan y le compro un pan, voy a echar gasolina al grifo y le compro unos caramelos… Nunca nos da nada. ni el jabón del hotel ha triado… Ya me vengaré. Que vuelva a Bombay y que me traiga un regalo”, le reclamó Santi Lesmes a su amiga.

Ante los constantes reclamos de Santi, la conductora del matinal decidió responder: “No necesito irme de viaje para darle un regalo a mis amigos. Yo soy bien detallista y cariñosa con mis amistades solo que no sabe reconocer. No quiere saber nada de mí, dice que se acabó nuestra amistad… me han tenido de un lado para otro entrevistando a las candidatas, no he tenido tiempo, no es que no haya querido regalarle nada”, sentenció Maju Mantilla.

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes, Karina Borrero y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.