¡No quiere que le digan Nandito! Osvaldo Benavides harto de que le recuerden su personaje de “María, la del barrio”

Después de su lanzamiento en el año 1995, “María, la del barrio” se convirtió en una de las novelas favoritas del público, quienes aún recuerdan a cada uno de sus personajes. Por ello, Osvaldo Benavides ha tenido que escuchar el apodo de su personaje ‘Nandito’ en las calles durante los últimos años.

Al ver que la situación escaló últimamente, el actor aseguró que ya está “harto”. “Oigan, tengo que confesar algo. Estoy harto de que me digan ‘Nandito’. Harto. Han repetido la novela tantas veces, parece que nunca acaba. Luego, en cada época del año siguen mandando los mismos memes, una y otra vez. Ya no puedo, ya no puedo”, dijo en primera instancia.

Sin embargo, también subrayó que “María, la del barrio” fue una buena experiencia por alguien en particular. “Siempre lo mismo. Lo que rescato de esa telenovela es que trabajé con Lud. Y bueno, me voy a meter el pie en la boca solito, pero a ustedes les gustaría volver a ver a Tita (Ludwika Paleta) y Nandito juntos? A ver, en serio, respondan la encuentra y si son suficientes, sorpresa”, concluyó. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de que su declaración sea parte de una estrategia de intriga.

