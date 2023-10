Mujer dio a luz en el piso: Director de hospital respondió a las acusaciones de negligencia en atención de parto en Comas

Una mujer tuvo que dar a luz en el piso del Hospital Marino Molina, ubicado en el distrito de Comas, por falta de atención médica. Su esposo denunció que el personal no le facilitó una silla de ruedas para trasladarse.

En imágenes difundidas por algunos de los presentes, la mujer terminó desmayada en el piso después de dar a luz a su bebé. Asimismo, el padre denunció que el recién nacido cayó de cabeza. “En mi desesperación boté todo y recogí a mi hijo del piso”, dijo a Latina Noticias.

Por su parte, la reportera Fiorella Roldán de “Arriba mi Gente” entrevistó a Magno Yauri, director del hospital Marino Molina, quien aseguró que tanto la madre como el recién nacido se encuentran “estables y en buen estado de salud”.

Asimismo, el médico respondió a las acusaciones de negligencia en la atención de la madre refiriendo que la gestante había llegado en trabajo de parto. “El parto era inminente. Lo que nosotros hacemos es inmediatamente dar aviso a los que tienen que atenderla y se acerquen al lugar. Ante la naturaleza, no podemos hacer nada (…) No ha demorado nada la atención. La paciente llegó en periodo de parto expulsivo. El parto iba a suceder en cualquier instante. En ese momento, sintió que no podía más”, dijo a “Arriba mi Gente”.

