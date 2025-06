Ricardo Morán regresa a la mesa del jurado para la nueva temporada de “Yo Soy“, el mejor programa de imitación que se estrenará MUY PRONTO a través de Latina Televisión. Pero, desde ya, los artistas se preparan para dar lo mejor de su ‘performance’ en el escenario; aunque, deberán cumplir las expectativas del exigente juez.

En vista a los próximos castings de “Yo Soy”, Ricardo Morán compartió -a través de un video en redes sociales- a qué artista NO quiere volver a escuchar.

En el clip se ve a su pequeño hijo Emiliano jugándole una broma: “Voy a poner canciones que no te gustan“. “¿Como qué?“, le pregunta Morán. “Ricardo Arjona. Alexa, pon Ricardo Arjona”, pide el menor.

En ese momento, Ricardo hizo un pedido FUERTE Y CLARO: “Alexa, no pongas nunca más canciones de Ricardo Arjona. No hagas eso, sabes que esa música no me gusta”.

¿Será que en la nueva temporada de “Yo Soy” Ricardo Morán se encontrará a un nuevo imitador de Ricardo Arjona? ¿Cómo reaccionará? ¡No te pierdas el estreno de “Yo Soy” MUY PRONTO!

¡No te pierdas el NUEVO casting de “Yo Soy” este 28 y 29 de junio!

¡ATENCIÓN IMITADORES! El aclamado programa de imitación “Yo Soy” regresa a Latina Televisión con una nueva edición. Y, para encontrar al mejor imitador del Perú, el jurado continúa con los castings este sábado 28 y domingo 29 de junio en las instalaciones del canal.

Si quieres demostrar tu talento, ven este fin de semana a Latina Televisión (Avenida San Felipe 968. Jesús María) a partir de las 8 a.m. ¡No te pierdas esta oportunidad!

Mira AQUÍ la primera promoción de “Yo Soy” con GRANDES sorpresas

¿Quiénes conforman el jurado de “Yo Soy” para esta temporada?

“Yo Soy” regresa a la televisión y esta vez contará con TRES jurados confirmados. El primero de ellos es el productor Ricardo Morán, seguido por el aclamado actor Carlos Alcántara y un último jurado que será revelado PRÓXIMAMENTE.

Además, Ricardo Morán -a través de su Instagram personal- compartió la primera fotografía del equipo completo para la nueva temporada de “Yo Soy”.

¿Quiénes son los conductores de “Yo Soy”?

En el mismo spot de “Yo Soy”, se confirma el regreso de dos personajes muy queridos por su paso en el programa “El Gran Chef Famosos” en Latina Televisión. Se trata de Franco Cabrera y Diana Sánchez, quienes prometen cautivar al público con su humor sobre el escenario.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de “Yo Soy” vía Latina?

¡Latinito! “Yo Soy” se estrenará MUY PRONTO a través de Latina Televisión. Por eso, síguenos en todas las redes sociales para que no te pierdas el gran anuncio.

