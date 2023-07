Montalvo: ¿Cómo Víctor Montalvo pasó de reciclar botellas a fundar la exitosa cadena de salones de belleza?

La siguiente es una historia de un emprendedor que forjó su éxito a base de mucho trabajo, constancia, dedicación y hoy es un claro ejemplo de superación profesional y personal. Víctor Montalvo empezó como reciclador de botellas y hoy es dueño de más de 75 peluquerías, un verdadero caso de éxito para todas las personas.

La conocida marca tiene presencia en muchos sectores de la ciudad, pero no todos conocen la historia de superación que se encuentra detrás del dueño. “El que no recuerda sus principios, no recuerda sus valores. La vida me dio muchas cosas para superar y trabajé muy duro para esto”. De esta forma, Víctor Montalvo se refirió a lo que ha sido el desarrollo de su historia de superación sobre sus peluquerías.

¿Quieres saber más acerca de este caso de éxito? Ingresa al video de Arriba mi Gente ubicado en la parte superior de la nota y no te lo pierdas.