Lo que parecía ser una más de las polémicas en el Parlamento terminó superando cualquier guion de ficción. En Arriba Mi Gente, se presentó un nuevo capítulo de vergüenza legislativa luego de que la congresista Lucinda Vásquez fuera captada mientras su asesor, Eduard Rengifo, le cortaba las uñas del pie izquierdo en plena oficina congresal, mientras ella coordinaba desde su celular como si nada pasara.

Diferentes voces dentro del Parlamento no pudieron ocultar su molestia al ver cómo una funcionaria elegida para servir al país denigra así a su trabajador. También en las calles, ciudadanos mostraron su indignación: “Yo puedo tener una empleada, pero no le voy a hacer cosas que la denigren”, dijo una señora entrevistada; mientras otro ciudadano exclamó: “Todos pagamos esos sueldos… ¿Qué vamos a hacer?”.

Este hecho se suma a una larga lista de escándalos que han marcado nuestra historia legislativa y que ya parecen formar parte de una colección de personajes que deberían ser irrepetibles: El congresista Comepollo (2011) el parlamentario Mataperro (2008), el Robaluz (2009), la Robacable (2016), la mano ZAS (2019), los Mocha sueldos, y muchos más. Hoy, el estreno legislativo de la semana trae a la “Congresista Cortaúñas”, un título más para una galería que da pena en lugar de risa.

En el programa, se resaltó que esta congresista ingresó al Parlamento con un discurso de servicio al pueblo. Sin embargo, este hecho refuerza el reclamo ciudadano: “Los funcionarios públicos están para servirnos a nosotros, no para servirse del puesto”, se comentó en el programa.

La gran pregunta es: ¿qué hará la Comisión de Ética esta vez? ¿Habrá sanción real o volveremos a ver cómo se encubre a los propios para “cuidar la silla hasta el 2026”? Como concluyeron en el set, la solución está también en las manos de los electores: pensar con responsabilidad antes de volver a elegir.

¿Qué otras escenas lamentables nos seguirá dejando este Congreso? ¿Hasta cuándo más se permitirá que la dignidad de los trabajadores sea pisoteada?

