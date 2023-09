Delincuente se viste de sereno para asaltar en calles de San Juan de Lurigancho

Pese a que la semana pasada se oficializó el Estado de Emergencia en San Juan de Lurigancho por el aumento de la delincuencia, un sujeto continúa robando a transeúntes vistiendo un uniforme de serenazgo para confundir a sus víctimas.

En el reportaje, se evidencia que el delincuente se moviliza con una moto por las calles del poblado distrito buscando a sus víctimas. Incluso, llegó a dispararle a un hombre que no se dejó robar. Según el informe, algunos vecinos se han enfrentado al sujeto sin éxito alguno.

“A mí me intentó robar a eso de las 11 de la noche que estaba llegando de trabajar. Llegó vestido de sereno y me dijo que me detenga porque estaba en actitud sospechosa (…) Intentó sacar un arma y dije ‘ese no es sereno’. Empecé a correr”, dijo uno de los vecinos del lugar. “Acá el Estado de Emergencia es un paso nada más. En Puente Nuevo la Policía está un rato y nada más”, dijo otro ciudadano.

¿Quieres ver el informe completo de “Arriba mi Gente”? Dale ‘play’ al video ubicado en la parte superior para conocer todos los detalles del caso.