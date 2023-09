Comas: Policía sin SOAT atropella a anciano y no se hace cargo de gastos

El último lunes 11 de setiembre, Luis Javier Porras Porras fue atropellado por el suboficial PNP Engles Peter Melgarejo Criollo. Según la familia del agraviado, el adulto mayor sufrió derrame cerebral tras el accidente y el agente policial no contaba con el SOAT vigente de su motocicleta para cubrir los gastos médicos.

Cuando salía de su trabajo en Comas, el adulto mayor intentó cruzar la avenida Túpac Amaru, pero fue embestido por Melgarejo en su motocicleta alrededor de las 6 de la mañana. Pero, recién una hora después, compró el SOAT. El agente no socorrió a la víctima y fue detenido recién horas después. Además, antes las autoridades, Engles Melgarejo habría alterado la información sobre la forma en la que sucedió el accidente.

“Mi esposo siempre ha trabajado en seguridad, es el sustento mío. Soy una persona enferma (…) Dice que el ‘soat’ cubre el gasto (pero no es así). En el parte policial no dice que el señor no tiene SOAT. Mi esposo llegó caminando, dio su dirección, pero ahora está en estado crítico”, dijo su esposa Inés Vargas a “Arriba mi Gente”.

El adulto mayor fue llevado a la clínica Versalles, a la cual la familia debe más de 3 mil soles que no tienen. “Mi tío se desmaya en el pasillo. El doctor nos dijo que tiene una hemorragia. Necesitaba operación de emergencia, costaba 42 mil soles, el día de cama uci es de 5 mil soles. El SOAT ha sido comprado a las 7 de la mañana. El doctor nos dijo que le dijeron al suboficial que cubra la tomografía, pero respondió que no tenía dinero“, agregó la sobrina de Luis Javier Porras Porras.

Se conoció que el agente Engles Peter Melgarejo Criollo fue liberado por el fiscal el último miércoles 13 de setiembre.

Mira el informe completo de “Arriba mi Gente” dándole clic al video ubicado en la parte superior.