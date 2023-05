Arriba mi Gente: Celebramos el Día Internacional de la Enfermera

A festejar. Hoy 12 de mayo se celebra a nivel nacional e internacional el Día de la Enfermera. Sabiendo acerca de la gran labor que cumplen estas mujeres en la vida de muchísimas personas, en Arriba mi Gente hacemos un repaso de algunos testimonios y la importancia de la profesión en el día a día.

Este día no solo se celebra en el Perú, sino también en otras partes del mundo. Desde 1988, esta fecha se viene conmemorando y año a año tiene distintas temáticas. La de este año se titula “Nuestras enfermeras, nuestro futuro”, haciendo hincapié en el esfuerzo que realizan las mismas para con la gente.

María Tuesta, enfermera del Hospital Edgardo Rebagliati, habló acerca de lo que significa para ella y para todas sus compañeras el día a día en esta carrera. “Yo soy de Amazonas. Cuando llegué el hospital me pareció muy grande y siempre quise trabajar en esto. Me emociono mucho al hablar de esto, porque me tracé una meta y hoy la veo cumplida. Las mujeres y las mamás hacemos de todo por conseguir nuestros objetivos”, fueron las palabras de Tuesta, quien entre lágrimas habló sobre su sentir en este día tan importante.

¿Quieres saber más sobre esta fecha tan importante? No te pierdas el siguiente video de Arriba mi Gente y averígualo.