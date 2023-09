Antes brownies, ahora turrones: policía incauta 18 kilos de marihuana en San Borja

La Policía Nacional detuvo a sujetos con más de 18 kilos de marihuana en un departamento ubicado en el distrito de San Borja. Ellos habrían estado distribuyendo esta droga a menores de edad en cajas de turrón.

En cada caja, se habrían ofrecido más o menos 20 gramos de marihuana a adolescentes entre 12 y 17 años. Además, estos sujetos entregaban a sus compradores unas tarjetas con información falsa sobre el consumo de esta droga.

“Una tarjeta donde recomendaban que el consumo de marihuana no era ilegal y no es delito. Por tanto, la autoridad policial que los intervenía iba a verse inmersa en abuso de autoridad”, aseguró el General Pérez a Latina Noticias. Pero no solo eso, sino que estos sujetos implementaron en estas tarjetas un código QR para la venta de la marihuana.

