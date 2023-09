Abogado de empresa constructora J&J responde a nuevas denuncias por falta de pagos 

Hace algunas semanas, “Arriba mi Gente” compartió la denuncia contra la empresa J&J Transportes y Soluciones Integrales S.A.C. por no pagar a sus proveedores. Ahora, extrabajadores de la compañía también alzaron su voz por falta de pago de sus sueldos tras ser despedidos arbitrariamente.

“Arriba mi Gente” conversó con los afectados. La primera en pronunciarse fue Alicia Ojeda, quien aseguró que los jefes de J&J “son unos delincuentes de cuello blanco porque no tienen nombre. Ustedes se burlan de la gente, se ríen. Le quitaron la comida de la boca a mis hijos”.

En tanto, Carmina Caballero, esposa de extrabajador de J&J, denunció que su esposo fue despedido sin justificación pese a estar en planilla. “De los tres años que nos debe, no han pagado nada”, enfatizó.

Por su parte, Helmer Quito vive un drama aún más grave. “No me han pagado liquidación, me deben 3 meses de sueldo desde febrero hasta abril. Cuando yo estaba trabajando, por la confianza, estaba sin contrato. No solo a mí, a varios de mis compañeros”, precisó. Pero no solo eso, sino que su carro quedó ‘secuestrado’ en la cochera de la empresa. “Les he mandado carta notarial, pero se ríen”, agregó.

Cabe resaltar que, pese a la denuncia, la empresa continúa cobrando las licitaciones que tiene con el Estado Peruano.

