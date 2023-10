Sobrevivientes Capítulo 51: Ali le propone a Ruya casarse en prisión

Este capítulo de “Sobrevivientes” nos trae más acontecimientos interesantes. Conforme avanza la serie, las emociones y las aventuras de los personajes, la trama de la exitosa novela turca sigue generando muchísimas expectativas en los televidentes.

El capítulo 51 de Sobrevivientes empieza con todas las emociones a flor de piel. Durante el desarrollo del capítulo, se puede ver a Cicek visitar a Ali en prisión. En ese lugar el joven le propone casarse. “No está decidida la fecha de condena, pero podemos casarnos. ¿Qué dices de casarnos aquí?”. Por su parte, la joven acepta: “Afuera o aquí, solo quiero ser tu esposa”.

Por su parte, Omer encuentra la casa oculta de Iskender, donde vive su mejor amiga. El hombre se sorprende al ver al novio de Ruya y lo encara, pero este le dice: “No me provoques. Sé lo que tratas de hacer al meterte con las personas que me importan. No lo hagas porque te arrepentirás”, lo amenaza Omer y deja a Iskender sorprendido.

Finalmente, Cemre recibe la visita de la visitadora social. Gunez le cuenta que ella escuchó a su padre y abuela decir que no la iban a mandar a la escuela para que su madre no pudiera verla. Esto asombra a los trabajadores sociales y le preguntan a la niña con quién le gustaría vivir. ¿Qué dirá Gunez?

Mira el capítulo completo:

