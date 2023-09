Sobrevivientes capítulo 34: Cicek no puede impedir que se lleven a Atlas

El trigésimo segundo capítulo de “Sobrevivientes” nos trae más acontecimientos interesantes. Conforme avanza la serie, las emociones y las aventuras de los personajes, la trama de la exitosa novela turca sigue generando muchísimas expectativas en los televidentes.

El capítulo 34 de Sobrevivientes empieza con todas las emociones a flor de piel. Durante el desarrollo del capítulo, se puede ver Bulant finalmente consigue llevarse a Atlas de la casa de su abuela. Cicek se desespera por ello y se esconde junto a Atlas en su habitación. Sin embargo, eso no impide que se vaya con el niño.

Posteriormente, Ali se reencuentra con Cicek, pero ella no es capaz de verlo fijamente. “Siento vergüenza por mi rostro”, le confiesa a su ex prometido. Él le pide que no sienta eso, pero que le enoja ser parte del juego de Iskander.

Por otro parte, Omer y Ozan hablan acerca de su investigación sobre el incendio. El periodista le cuenta que la cisterna sería declarada como patrimonio arqueológico. “El padre de Ruya fue quien estuvo involucrado en el tema del incendio”, le revela Ozan.

Mira todo el capítulo completo:

No te pierdas los capítulos de “Sobrevivientes”, por Latina. Podrás verla de lunes a viernes a las 9:30 pm por las pantallas de Latina, por la señal en vivo de Latina.pe o si quieres verla de nuevo por Latina Play.