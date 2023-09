Sobrevivientes capítulo 30: Cicek amenaza a Iskender por Ali

El trigésimo capítulo de “Sobrevivientes” nos trae más acontecimientos interesantes. Conforme avanza la serie, las emociones y las aventuras de los personajes, la trama de la exitosa novela turca sigue generando muchísimas expectativas en los televidentes.

Esta vez, en el capítulo 30, luego de que Iskender asesine a Ali en el capítulo anterior, todo empieza en la casa de Esin. Tanto Cemre, como Ruya, Ozan y Omer se encuentran en su hogar y le preguntan sobre lo que fue el accidente, además de tener más detalles de su resonancia magnética. Cemre le pide que por favor declare, porque “Celebi la hace ver como una loca ante el mundo y no quiere acabar con ella”.

Mientras le rogaban que por favor hablara, la policía llegó al lugar para buscar a todos los que se encontraban en la casa, especialmente a Cemre. Pese a los intentos porque la mujer que se encontraba postrada pueda hablar, no lograron convencerla y la autoridad ingresó a por ella y se la llevaron.

Ya en otra escena, Cicek le interroga a Iskender sobre Ali, ya que no sabe dónde está y no ha tenido rastros de él. Ante esto, ella lo amenaza con una botella rota y le dice que irá a la policía si es que no obtiene rastros de él pronto y que de hacerle algo, “terminará lo que él no pudo hacer”.

Este capítulo termina con la misma Cicek llamando a Iskender para saber el estado de Ali. Cuando este le contesta, se puede ver a Ali amarrado y a Iskender respondiéndole que no sabe nada de él y que no la esté molestando.

