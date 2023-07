Sobrevivientes Capítulo 2: Ruya logra escapar de las llamas gracias a Omer

En el capítulo de ayer de Sobrevivientes, Cemre estaba retornando a su casa cuando se enteró del incendio en la gala benéfica. Ella, preocupada por Ruya, se baja del taxi y va de regreso al evento para saber si su prima logró salir con vida.

Adentro del incendio ocurre otra explosión y la gente se desespera aún más por escapar de las llamas. Omer logra abrir la puerta donde se encontraba encerrado y todo lo que ve afuera es al fuego consumiendo el lugar y personas tiradas en el suelo. Él trata de ayudarlas para que puedan salir.

Por otro lado, Cicek, Ruya e Iskender tratan de avanzar a la puerta, pero el fuego es demasiado. Ellos escuchan a un bombero y tratan de ir tras él. Cuando están avanzando cae en medio de Ruya e Iskender una viga llena de fuego. Iskender entra en un dilema entre seguir adelante sin ella o ayudarla. Cicek le ruega que no se vaya y ayude a su amiga, pero él en su intento de zafarse, la empuja y ella cae a las llamas.

Ruya lo ve todo desde el suelo. Ella piensa que ya no tiene forma de cómo salvarse, pero aparece Omer buscando a más personas con vida. Él la encuentra y la carga para que ambos salgan del lugar. Afuera se encuentran con Cemre, quien se siente aliviada de ver a su prima con vida. Ella ya sabe que Celebi no se fue de viaje a Ankara y se esconde para que no pueda encontrarla.

En el hospital, la madre de Iskender le dice que Ruya sigue con vida. Él sale a buscar a su novia, pero cuando la ve, ella lo rechaza. Ha visto lo que ha hecho. Ella solo espera que su amiga siga con vida. También le agradece a Omer por salvarla.

En otra escena, Ozan encuentra a Cemre cerca del lugar del incendio. Ella le dice que necesita esconderse y él la lleva a la casa de su madre para esconderla. Allí ella le revela sus planes: quiere que los demás la crean que murió en el incendio.

En el avance del tercer capítulo, Cemre le cuenta los motivos por los que quiere que la crean muerta y Ozan acepta ayudarla. Cemre también quiere ver a su hija para que no crea que está muerta. ¿Logrará llegar a ella?

