Sanem y Can, capítulo 11 EN VIVO: Sanem y Can pasarán una mágica velada juntos

Después de la inesperada reacción de Can frente al empresario Enzo Fabri, Sanem y su jefe decidirán alejarse de todos, teniendo una “mágica” velada fuera de la ciudad donde ambos podrían estar a punto de confesar sus más profundos sentimientos. ¿Triunfará finalmente el amor?

Pese a que ambos pasarán un inolvidable momento juntos, Sanem se enterará de un pequeño detalle de Can, y es que su jefe tiene enamorada. “La señorita Polen es su novia”, le revela una compañera de trabajo a Sanem, quien queda totalmente impactada con la afirmación.

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

En una ceremonia de lujo de la empresa, Sanem dejó a todos los asistentes completamente cautivados por su belleza. Entre ellos a Enzo Fabri, un empresario que intentó seducir a Sanem. Aunque Enzo buscó por todo los medios conquistar Sanem, no lo logró, pues Can intervino, cogiéndole de la mano y sacándola de la reunión.

Esta abrupta salida de ambos personajes podría costarle un contrato para la empresa. “Ese hombre no puede tocarte ni mirarte de esa manera, no tiene derecho a molestarte”, expresó Can a Sanem quien respondió “pero no hizo nada, solo estábamos charlando. Además aún no ha firmado el contrato con el señor Fabri”. “Me da igual el contrato, tú eres más importante”, finalizó Can.