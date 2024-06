Pituca Sin Lucas Capítulo 27 EN VIVO: Gracia NO quiere terminar con Felipe y se aleja de Salvador

Este martes 11 de junio se transmite el capítulo 27 de “Pituca sin Lucas“. En esta nueva entrega, María Gracia Rizo Patrón tendrá una DURA conversación con Salvador Gallardo. “Yo no tengo ningún pendiente contigo. No creo que quiera terminar definitivamente con Felipe”, le dice la hija de Techi a su vecino en el avance.

Pero, lo que no espera Gracia es la respuesta que le daría Salvador a su comentario. “Hablé con él y me dijo que me deja el camino libre contigo“, diría el joven, dejándola sorprendida.

Además, Conchita se desilusionará al escuchar a Manuel. “Lo difícil que se me hace decirte esto, pero quiero que terminemos”, le dirá el “Tiburón” Gallardo. ¿Cómo reaccionará la mujer?

