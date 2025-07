¡El nuevo y el ex JUNTOS! Ivana Yturbe estuvo EN EXCLUSIVA con “Ponte en la cola” y se refirió ante las cámaras sobre la amistad de su esposo Beto da Silva y su ex saliente, el ex seleccionado nacional Jefferson Farfán.

Recientemente, da Silva estuvo en el podcast de Jefferson Farfán y conversaron sobre su familia: su esposa Ivana y su pequeña Almu.

Al ser consultada sobre esta cercanía entre ambos, Ivana Yturbe aseguró: “La verdad vimos el podcast el día que salió en vivo. No he tenido oportunidad de leer los comentarios. Beto habla maravilloso, es amigo de Jefferson hace uff y la verdad que no le veo lo malo por ningún lado”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR