Pamela López utilizó su cuenta de Instagram para denunciar públicamente un supuesto “reglaje” por parte de amigos de su exesposo Christian Cueva: el empresario Lucho Barrunto y su esposa Itamar Menjivar. Y, recientemente, el dueño de “Mi Barrunto” salió a negar las acusaciones.

En conversación con “Ponte en la cola”, Lucho Barrunto desmintió que él y su pareja hayan hecho reglaje. “Está loca la chiquilla, está loca (Pamela López). Es mentira, eso es mentira. Eso no ha pasado”, aseguró.

“¿Usted por qué cree que ella sale a decir estas cosas?”, le preguntaron. “Está loca. Ahí no hay nada qué declarar. Eso es mentira. Una cosa es su cerebro malo. No existe eso”, precisó.

Por su lado, Itamar Menjivar contó los detalles de su presencia en el edificio donde vive Pamela López. “Yo tenía que ir efectivamente al edificio donde vive la señora. Hay muchos departamentos en ese edificio, como 160 departamentos”, precisó.

“Entonces fui en compañía de mi esposo. Ya que no hay estacionamiento le pedí que me esperara. Yo ingresé al lobby, dejé lo que tenía que dejar, le tomé una foto al conserje y salí. Yo en ningún momento me he cruzado con la señora, ni mi esposo tampoco. No sé por qué ella se refiere que le hemos ido a hacer reglaje”, sentenció.

