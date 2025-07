“Arriba Mi Gente” nos trajo una noticia sumamente preocupante para todos los peruanos. El anuncio del peligroso deterioro de una de las Siete Maravillas del Mundo trajo conmoción a todo el país, sin embargo, no es la única preocupación, pues la sobrecarga turística no solo ha empeorado el estado del santuario, si no, también lo ha colocado en una peligrosa posición de entrar a lo que se conoce como “La Lista Negra”.

Las actuales reseñas señalan que el viaje se vuelve agotador por la inmensa cantidad de gente. Colas largas, irregularidades, mala administración de la venta de boletos y tickets agotados son los que convierten la experiencia mágica y única de conocer Machu Picchu en una completa pesadilla.

Werner Salsero, Gob. Regional de Cusco, declaró lo siguiente: “El Ministerio de Cultura tiene que dejar la política centralista, la cual solo perjudica. El Gobierno Regional está en la capacidad de administrar y cuidar de nuestra maravilla. Recibir el 19. ° aniversario con alegría y dignidad, con lo que significa Machu Picchu para el Cusco, Perú y el mundo”, “Esta vez, no voy a permitir que sigan siendo parte de esta inadecuada forma de administrar todo lo que implica el santuario. Que solo un ministerio en su individualidad, plantee soluciones inapropiadas”

Elvis La Torre, Alcalde de Machu Picchu, también nos dice: “No tendríamos problemas con la venta Presencial si estuvieran las 5 ventanillas operativas y pantallas interactivas para la compra con QR. Bien es cierto que el presupuesto generado por Machu Picchu va al tesoro público, pero se le dijo al ministro que plantee la inversión de un 30% para la modernización de las ventas”.

En la última búsqueda, los boletos online ya se habían agotado y estarán nuevamente disponibles en agosto del 2025, mientras que solo quedan 1,000 boletos en venta presencial diaria. El descontrol de las irregularidades llegó a tanto que recientemente, se realizó una denuncia por redes sociales sobre una sola persona comprando hasta 40 entradas con distintos DNI.

Los conductores del programa, Maju Mantilla, Fernando Diaz y Santi Lesmes, mostraron su total descontento con la situación, declarando que la llegada de la digitalización, permitiría un mejor orden y no lo contrario.

