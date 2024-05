Pituca sin Lucas Capítulo 13: Franco le revela a Belén por qué está MOLESTO con ella

Belén volvió a buscar a Franco para pedirle ayuda con una mentira a su mamá y, de esa manera, ella pueda irse sin problemas a su trabajo. Sin embargo, la conversación se tornó tensa y el joven le reveló por qué se muestra TAN MOLESTO con su presencia.

TE PUEDE INTERESAR | Pituca Sin Lucas Capítulo 11: Belén rompe en llanto al recibir mal trato de Franco

La hija de Techi tenía que mentirle para irse a su trabajo como mesera. “Podría inventarme que hay una fiesta de la clase y podíamos hacer como que íbamos juntos y así ella se queda más tranquila. Sabes que le da miedo que salga de noche sola”, suplicó.

Pero Belén no se esperaba esta respuesta de Franco: “Sí, normal con decirle a tu mamá lo de la fiesta y todo, pero no te va a creer porque tú no irías a esa fiesta con un chico como yo. Yo no soy como ustedes, así fichito, viviendo en su burbuja. Además, no quisieras que yo me haga ideas contigo”.

Ante ello, la joven se mostró sumamente confundida y Franco se encargó de “refrescarle” la memoria. “Belén, hay que tener un poquito más de cuidado porque las paredes que separan nuestras habitaciones son muy delgadas y a veces se escuchan las conversaciones. Yo escuché que tú le decías a Gracia que no había forma de que tú te fijaras en mí”, sentenció, dejando impresionada a Belén.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.