Pituca Sin Lucas Capítulo 10: Belén toma distancia de Franco por celos de Margarita

Belén Rizo Patrón se ganó con el apasionado beso que se dieron Franco Gallardo y Margarita en la fiesta de bienvenida que les organizaron. Algo se rompió dentro de ella esa noche, ahora está más que decidida a alejarse del hijo del Tiburón Gallardo. Ambos se encontraban en el colegio conversando acerca de cómo han estado llevando su amistad.

En medio del dilema, la jovencita decide dejarle claro algunos puntos, pues no desea pasar malos ratos. “Justo por eso me parece correcto que tomemos un poco de distancia. No es que me pasen cosas contigo, pero Margarita es tan tóxica, tan celosa, que no quiero que se haga ideas en la cabeza”, expresó.

Franco, muy lejos de molestarse o incomodarse por lo que estaba planteando Belén, aceptó su decisión y aparentemente lo habría tomado bien. “Sí, me parece correcto”, sentenció. Tras ello, se despidieron y cada uno continúo su camino.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

