Pituca Sin Lucas Capítulo 11: Belén rompe en llanto al recibir mal trato de Franco

Belén y Piedad Rizo Patrón se acercaron al hogar los Gallardo para que la pequeña pueda hacer sus tareas junto a Alonso. Sin embargo, no esperó que pasaría incómoda situación gracias a Franco y Margarita. Belén quiso ver el estado en el que se encuentra Micaela, pero Franco se opuso rotundamente e incluso le dijo que estaba descansando.

Al ver que Belén todavía no se retiraba de su hogar, decidió hacer un comentario fuera de lugar ante la sonrisa de Margarita. “¿Necesitas algo más? ¿Algún modelito?”, acotó en tono sarcástico mientras que Belén comenzó a tener un rostro de tristeza. “No, yo me voy”, sentenció.

Por su parte, Margarita no podía estar más feliz de la reacción de Franco. “Así me gusta, que me defiendas”, manifestó. Al salir de la morada de los Gallardo, Belén no pudo ocultar su profundo malestar y las lágrimas comenzaron a brotar de su rostros.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.