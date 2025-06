Sofía Franco se sometió a un segmento en el YouTube de Latina: “¿Qué buscan sobre mí en Google?”. Y, lo que encontró la participante de “El Gran Chef Famosos” en internet la sorprendió; específicamente la búsqueda relacionada a la popular película “¿Dónde están las rubias?” (“White Chicks” en su idioma original).

“Sofía Franco y ¿Dónde están las rubias? Aquí están . Yo pensé que iba a venir una hermana gemela para jugar, quizás con Rossana”, aseguró entre risas. Pero, un poco más seria, la conductora agregó: “No me vuelvan a decir eso, no me parezco a esas chicas. No sé por qué me pusieron esas chapas. Voy a investigar quién fue. Tengo unas ideas… Es la envidia”.

Entre las otras búsquedas que la gente hace sobre Sofía Franco es su edad, cómo lucía de joven, quién es su hijo, su cobertura en Viña del Mar, estatura y otros. ¡Mira el video COMPLETO a continuación!

Mira AQUÍ el VIDEO COMPLETO de Sofía Franco para Latina EN EXCLUSIVA

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.