Santiago García llegó hasta el departamento de Mónica en busca de Isabela Thompson. Al verla sentada en el sillón, el pobre novio se acercó hasta ella para aclararle que entre él y Alicia Aguilera –su esposa por la rifa- NO tienen nada y que el haber dormido en la misma cama no significó nada para él.

“Isa mi amor, escúchame, necesito que confíes en mí, por favor. No pasa nada con Alicia, te lo juro yo sé. Yo sé que el hecho de que hayamos dormido juntos se ve mal. Estábamos entre la espada y la pared, mi amor. Tú sabes que, si hubiera podido salir de la rifa, si pudiera salirme en este instante de la rifa me iría, te lo he dicho mil veces. Yo te amo a ti y te juro que no pasa nada con Alicia”, sentenció el pobre novio.

Al verlo conmovido por la situación, Isabela le expresó sus inseguridades: “Ahorita, ahorita no pasa nada, pero en un tiempo no sabemos. Van a convivir un año, ¿y si empiezan a dormir juntos?”.

Pero Santiago se encargó de aclararle: “No va a pasar, mi amor, tranquila. Te prometo, te juro que no va a pasar. De verdad, mi amor, yo no quiero tener problemas contigo, Isabela; estoy seguro de que Alicia tampoco quiere que tengamos problemas nosotros juntos. La mamá llegó de la nada, se apareció y yo no supe cómo resolverlo, pero te juro que lo voy a resolver”.

Así que Isabela decidió perdonarlo con UNA CONDICIÓN: que la mamá de Alicia se vaya lo más pronto de la casa y, además, vivir un fin de semana romántico.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

