En el capítulo anterior de Pobre Novio, Johnny Videla estuvo a punto de confesarle su amor por Pamela Chumbe a Arturo Thompson, pero no se atrevió a desatar ese caos.

Para Rosita, su hijo debe buscar su felicidad en otra parte y no desaprovechará la oportunidad de recordárselo. “Con la señorita Pamela lo único que vas a conseguir es sufrir y mucho”, señaló.

Mientras tanto, el hermano de Pamela todavía no sale de la terrible encrucijada en la que lo pusieron sus padres. “Iván, quería hablar contigo. ¿Tienes un minuto?”, le consultará César García a Iván Chumbe (García).

El adelanto también muestra que Alicia Aguilera confesará sus sentimientos por Santiago García. “Cuando me mira, me pongo nerviosa y cuando me habla, se me acelera el corazón”, revelará.

Contra todo pronóstico, el #PobreNovio intentará convencer a Isabela Thompson de que Alicia no significa nada para él. “Yo te amo a ti y te juro que no pasa nada con Alicia”, prometerá.

Mira AQUÍ el nuevo episodio de “Pobre Novio” EN VIVO

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio””?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después del REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos”.