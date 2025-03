En Pobre Novio, Rodrigo López interpreta a Iván Chumbe, el hermano de Pamela (Andrea Luna) e hijo de Betty Cruz (Laly Goyzueta). En una nueva edición de Hola Latina, el actor compartió más detalles sobre su vida y sorprendió con una confesión sobre su amor platónico.

En una de las primeras preguntas, sobre cuál era su película favorita, Rodrigo confesó que no tenía una en específico, pero mencionó que le gustaban Bastardos sin Gloria, La Ira de Dios y algunas de Marvel como Loki.

Sin embargo, lo más impactante de la entrevista fue cuando Rodrigo reveló que tenía un crush en la novela. Al ser consultado al respecto, respondió: “Voy a decir que mi crush está en la novela”, pero rápidamente se retractó entre risas: “No, mentira, no, no, no”. Luego, añadió: “Cuando la vi por primera vez, me intimidé mucho, no voy a decir nada más para que no se enteren”.

Cuando le preguntaron si su amor platónico era Andrea Luna, respondió entre risas: “No, no”. ¿Será ella o alguien más su crush en Pobre Novio?

Además, Rodrigo confesó que si tuviera que elegir a una actriz extranjera, sin duda sería Elizabeth Olsen: “La adoro, la amo y me encanta”.

¿De quién estará hablando Rodrigo? ¿Será una de sus compañeras de reparto? ¡No te pierdas más detalles en Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

