Johnny Videla abandonó la casa de Arturo Thompson sin dar ninguna explicación. Por eso, el hombre fue hasta el orfanato para tener una seria conversación con el joven y le explique sus motivos para vivir nuevamente junto a los niños.

Johnny entró EN PÁNICO ante la posibilidad de que Arturo sepa que hubo un beso entre él y Pamela Chumbe. Pero, el hombre explicó: “Ustedes crecieron juntos, que son como hermanos, ¿no? Y entre los hermanos siempre hay problemas, siempre se pelean”.

Un poco más aliviado, Johnny respondió: “No nos hemos peleado, no pasó nada, extrañaba el albergue no más, sentirme relajado”. Pero Arturo no le creyó NADA: “¿En mi casa no te sentías relajado?”.

El joven se vio acorralado y tuvo que explicarse: “Sí, pero no es mi casa”. Así que Arturo hizo DE TODO para darle a entender que también es SU CASA.

Y, ante tanta insistencia, y la culpa carcomiéndole la cabeza, Johnny ACCEDIÓ a regresar a la mansión.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

