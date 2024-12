Después del beso entre César y Betty, ella lo invitó a encontrarse en “el lugar de antes” para revivir sus viejos tiempos. Aunque al principio César parecía dubitativo, poco después decidió rechazar cualquier mensaje de Betty y sorprender a Vilma.

Tras la tensa discusión entre Vilma, Marcos y Génesis, César invitó a su esposa a una peña, recordando los momentos que solían compartir cuando eran jóvenes. Ambos se arreglaron y salieron a disfrutar de la noche, mientras Betty, esperándolo sola en un hotel, comenzaba a perder la paciencia.

Desesperada y llena de rabia al darse cuenta de que César no llegaría, Betty le envió múltiples mensajes. Finalmente, arrojó su celular sobre la cama y gritó: “Esto no se va a quedar así, me las vas a pagar, César”.

¿Qué planes tendrá Betty para vengarse? ¿Se enterará Vilma de lo ocurrido? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.