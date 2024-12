En el capítulo anterior de Pobre Novio, Manuela pidió ir al baño durante el campamento y fue acompañada por Isabela. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la niña desapareció, provocando alarma entre todos.

La tensión aumentó cuando Eduardo, preocupado y molesto, encaró a Isabela, reclamándole por lo sucedido. Afortunadamente, la situación dio un giro cuando uno de los niños del campamento logró encontrar a Manuela.

En un momento de confidencia, Manuela confesó que su desaparición había sido una broma para asustar a Isabela, justificándose porque ella no era su madre. Sin embargo, Luigui, el niño que la encontró, le dijo: “Hemos esperado mucho este paseo y ahora solo estamos buscándote”.

Reflexionando sobre sus acciones, Manuela decidió regresar con los demás, pero al reencontrarse con Eduardo, le echó toda la culpa a Isabela. “¡Me dejaste sola y me perdí! Pensé que nunca me iban a encontrar”, exclamó la niña entre lágrimas.



Isabela, visiblemente afectada, trató de defenderse: “Yo me quedé donde me dijiste, te lo juro”.

¿Logrará Isabela recuperar la confianza de Eduardo? ¿Se descubrirá la verdad sobre la broma de Manuela? No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio, de lunes a viernes a las 9:30 p.m., justo después de El Gran Chef Famosos.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.