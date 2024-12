En el último capítulo de Pobre Novio, todo se complicó durante el campamento organizado por Santiago. La noche previa, Eduardo decidió acompañar a Isabela y a su hija, Manuela, con la intención de compartir más tiempo juntos.

Mientras recorrían el bosque, Eduardo no se despegó ni un segundo de las dos. Sin embargo, en un momento, Manuela le comentó a su padre que necesitaba ir al baño, por lo que Isabela se ofreció a acompañarla.

Isabela, con la intención de darle privacidad a la pequeña, se alejó unos metros, pero en cuestión de segundos se percató de que Manuela ya no estaba. Nerviosa y preocupada, comenzó a gritar: “¿Manu? ¿Manu?”. Al no obtener respuesta, corrió desesperada hacia el camino por donde vio a la niña caminar, pero no logró encontrarla.

Rápidamente, Isabela regresó con Eduardo para darle la noticia. “Estaba con ella, pero cuando volteé ya no estaba”, explicó con voz temblorosa. Eduardo, entre la preocupación y el enojo, le respondió molesto: “No está acá, ¿dónde está mi hija?”.

Isabela, al borde del pánico, intentó justificar lo sucedido: “No sé, yo pensé que había venido aquí”. Eduardo, cada vez más alterado, le gritó: “¿La dejaste sola?” y sin perder más tiempo, se internó en el bosque corriendo para buscar a su hija.

Por su parte, Santiago, al escuchar el alboroto, corrió hacia Isabela para preguntarle qué había ocurrido. Ella, casi entre lágrimas, le explicó que Manuela había desaparecido. Sin dudarlo, ambos salieron apresurados para unirse a la búsqueda.

¿Qué habrá pasado con Manuela? ¿Lograrán encontrarla sana y salva? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

