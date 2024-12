En Pobre Novio, Vilma fue a visitar a Arturo para agradecerle por haber intercedido para que le devolvieran su trabajo. Luego de una breve conversación y tras aceptar que había juzgado mal a Arturo, Vilma regresó a casa subida en su moto.

Justo al llegar, César y Betty fueron testigos de cómo Vilma bajaba de la moto de Arturo. La escena provocó la incomodidad de ambos, pero Betty no perdió el tiempo y decidió acercarse a César.

“Admite que es raro que tu mujercita esté trepada en la moto de Arturo como si fuese una quinceañera. Betty quiere estar con Arturo para vengarse de Pamela”, aseguró Betty mientras se acercaba cada vez más a César.

A pesar de que César intentaba mantener distancia, Betty fue insistente. “Tú eres un hombre bueno, mira la oportunidad que te estás perdiendo conmigo”, le dijo mientras lo acorralaba contra la pared del taller de bicicletas.

Sin darle tiempo para reaccionar, Betty comenzó a acariciarlo y le aseguró: “Tú no me has olvidado”. De inmediato, lo besó apasionadamente, dejando a César completamente paralizado.

¿Qué hará César tras este beso? ¿Se lo contará a Vilma o mantendrá el secreto? ¡No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

