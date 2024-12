En Pobre Novio, Génesis, al ver a José Gregorio, su padre, en la tienda, decidió irse para evitar un encuentro incómodo. Sin embargo, tras un engaño de él, quien le dijo que ya se había ido cuando en realidad no era así, Génesis volvió a la tienda y ambos se encontraron.

Lo que no esperaba era que Betty, la mamá de Iván, también se sorprendería al verlo. “¿Por qué no me dijiste que tu papá estaba en Perú?” le preguntó Betty a Génesis.

Después de una conversación sobre la vida de Betty, ambos comenzaron a coquetear, intercambiando sonrisas y miradas llenas de complicidad. Betty, con una sonrisa, le dijo: “Qué galán eres, amoroso tú”.

Poco después, el padre de Génesis se acercó al mostrador y se miraron fijamente. “Tienes un aire al Puma Rodríguez”, comentó Betty, provocando que ambos comenzaran a cantar y bailar en frente de sus hijos.

La escena se tornó bastante incómoda para Iván, quien tuvo que saludar al papá de Génesis a pedido de su mamá.

¿Qué sucederá entre Betty y el papá de Génesis? ¡No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.