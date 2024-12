En Pobre Novio, Arturo ha compartido su vida con Rosa, la persona que lo ayuda en casa y a la que él considera parte de su familia. Sin embargo, durante el último tiempo, ella se ha sentido apesadumbrada.

Hoy, mientras Rosa y Arturo conversaban sobre la actitud de Vilma al disculparse por el incidente de la torta, aprovechando el momento, Arturo le pidió a Rosa que confiara en él: “Rosita, nos conocemos hace años. Confía en mí como yo confío en ti”, le dijo Arturo con sinceridad.

Arturo, tratando de entender un poco más su dolór, prosiguió: “Te considero como mi familia, y por eso me importa lo que te pasa”. Rosa, profundamente conmovida, admitió: “Es un dolor muy grande”. Tras unos segundos de silencio, confesó: “Yo tengo un hijo. No sé nada de él desde hace más de 25 años porque lo abandoné”.



Arturo, impactado por la revelación, le preguntó si alguna vez había intentado buscarlo. Rosa asintió y respondió: “Sí, a los cuatro años de trabajar contigo fui a buscarlo. Me dijeron que ya había sido adoptado”.

Conmovido por la historia de su amiga, Arturo le tomó las manos y le prometió: “Te voy a ayudar a encontrarlo. Antes de que yo muera, vamos a encontrar a tu hijo, te lo prometo”.

Este emocionante capítulo dejó a los televidentes conmovidos y ansiosos por saber si Arturo cumplirá su promesa y ayudará a Rosa a reunirse con su hijo. ¡No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio!



¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

