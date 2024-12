En este capítulo de Pobre Novio, Pamela intentó justificar su ausencia durante el resto de la fiesta de cumpleaños de Arturo. “No salí corriendo, pero tuve una duda con el contrato y vine a revisarlo”, explicó Isabela a Eduardo, quien mostró cierta incomodidad por la situación.

Aunque Eduardo ofreció conversar sobre el asunto de inmediato, Isabela prefirió posponer la charla para más tarde, algo que generó aún más suspicacias en el empresario.

Más tarde, al conversar con Sara, su asistenta, ella le dijo que Isabela había vuelto a las oficinas para conversar con Santiago. Ante eso, Eduardo decidió confrontar directamente a Isabela.

Entrando intempestivamente al lugar, le dijo con tono acusador: “¿Por qué me mientes? ¿Por qué no me contaste que te fuiste de la fiesta de tu padre para hablar con Santiago?”.

Isabela, visiblemente sorprendida por la actitud de su novio, respondió con firmeza: “Porque no tengo nada que esconder. Mi conversación con Santiago fue estrictamente profesional, y no tiene nada que ver con lo que estás insinuando”.

Eduardo, sin embargo, no parecía convencido, y la tensión entre ambos aumentó. ¿Podrá esta pareja superar los constantes malentendidos? ¿Cómo afectará esto su relación? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Pobre Novio!



¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

