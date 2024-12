En este capítulo de Pobre Novio, Génesis regresó a la tienda de Betty tras su inesperada ausencia. “Ayer dejaste abandonado el negocio”, le recriminó Betty, mostrando su evidente molestia por la situación.

Con un tono sincero, Génesis se justificó: “No sé qué fue lo que me pasó. Me entró un sentimiento de nostalgia y quise ver a mi familia, pero pensé bien las cosas y volví”.

Sin embargo, Betty no dejó pasar la oportunidad para imponer límites: “¿O sea, cada que te sientas así te vas a largar? ¡No, mamita! ¿Ahora quién responderá por las ventas de ayer?”, dijo, dejando clara su postura.



Tras una breve conversación en la que ambas lograron llegar a un entendimiento, Génesis tomó el valor para pedirle algo a Betty: un contrato laboral que le brindara mayor estabilidad. Luego de meditarlo, Betty accedió y le respondió: “Te daré el contrato y así no me vas a abandonar”.

Agradecida, Génesis abrazó a Betty y retomó sus labores, dejando el incidente en el pasado. ¿Será este el inicio de una relación laboral más sólida entre ambas? ¡No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio!



¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

