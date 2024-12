En este emocionante capítulo de Pobre Novio, Vilma, reflexionando sobre sus acciones, decidió enfrentar sus errores y visitó la casa de Arturo para disculparse personalmente por el incidente con el pastel.

“Vine a pedirle disculpas. Mi rabia no es con usted, sino con Pamela y Betty; ellas han hecho sufrir mucho a mi hijo”, dijo Vilma sinceramente, mostrando un lado más humano y arrepentido.

Arturo, sorprendido por el gesto, trató de calmarla y le respondió: “Entiendo, tranquila”. Sin embargo, aprovechó el momento para admitir su propia culpa en la situación: “Aquí el que tiene que pedir disculpas soy yo. Yo fui quien se metió en medio. Soy un hombre mayor y me enamoré. No se me ocurrió el daño que podía causarle a Santiago y a su familia, perdón”.

La conversación parecía estar alcanzando un momento de entendimiento mutuo, hasta que Pamela apareció de manera inesperada, visiblemente molesta. “¿Se puede saber qué hace esta bruja envenenadora en nuestra casa?”, exclamó, interrumpiendo cualquier posibilidad de reconciliación.

¿Podrán Vilma y Pamela superar sus diferencias? ¿Este enfrentamiento traerá más problemas para todos? ¡Descúbrelo en el próximo capítulo de Pobre Novio!



¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.