En el último episodio de Pobre Novio, la relación entre César y Vilma atraviesa una nueva crisis. César, furioso tras enterarse de que su esposa estuvo en la moto de Arturo, decide enfrentarla.

“No puedes andar en moto con otro hombre que no sea tu esposo. Te invité muchas veces a pasear en bicicleta y siempre me dijiste que no”, le increpó con enojo.

Vilma que no se dejó intimidar, respondió: “Primero que nada, no soy tu propiedad”; sin embargo, la discusión no termino ahí, ya que César le recordó a Vilma los problemas pasados con Arturo: “Ese viejo es el que se llevó a Pamela y el culpable de que plantaran a nuestro hijo en la iglesia”.

Vilma, en lugar de defenderse, afirmó: “No se me ha olvidado, pero he cambiado de opinión sobre él. Pensé que era un prepotente, pero no, mi lío es con Pamela y Betty” mientras mostraba una postura un poco más relajada.

César, frustrado, tiró una tela al piso en señal de incomodidad, mientras Vilma, tomándoselo a broma, le lanzó una provocación: “¿Estás poniéndote celoso?”.

¿Qué repercusiones tendrá esta confrontación en su relación? ¿César podrá aceptar la actitud de su esposa? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.