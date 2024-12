En Pobre Novio los problemas entre Vilma y Betty no dejan de agigantarse. Tras Betty poner la música a todo volumen, uno de los más molestos con ella fue César. El esposo de Vilma llegó hasta la casa de Betty para increparle por lo que había hecho: “¿Qué te pasa, Betty? No debiste armar tremenda pachanga. No te hagas la graciosa”.

Betty, que se encontraba con Iván y Génesis, los envió a la cocina para quedarse a solas con César. Con una actitud desafiante, le respondió: “Yo vi a Vilma hablando tonterías y bueno”, sin ofrecer ninguna disculpa por su comportamiento.

Sin embargo, Betty tenía un plan en mente. Aprovechando la situación, le dijo a César, mientras se acercaba a él y lo tomaba de la corbata: “No te puedes conformar con un minuto de gloria, conmigo puedes tener toda una noche de gloria. Solo tienes que dar el primer paso”.



César, nervioso ante las insinuaciones de Betty, le respondió con incomodidad: “Definitivamente no se puede hablar contigo”. Sin pensarlo dos veces, se fue corriendo de la casa de Betty, mientras ella se reía satisfecha por haberlo desconcertado.

¿Qué sucederá con César y Betty en el próximo episodio? ¿Seguirá él siendo tan difícil de seducir o caerá en las provocaciones de Betty? No te pierdas el siguiente capítulo de Pobre Novio para descubrirlo. ¡Te esperamos!



¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.