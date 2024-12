En Pobre Novio, Isabela ha buscado consuelo en las personas más cercanas después de que Eduardo insinuara que ella tuvo la culpa de la desaparición de Manuela. Tras hablar con su mejor amiga, decidió visitar a Arturo, su padre, para compartir sus sentimientos.

“Eduardo se ha vuelto más celoso, controlador, su hija se porta pésimo. No sé exactamente cómo me siento”, confesó Isabela mientras buscaba apoyo en Arturo. El padre, siempre comprensivo, escuchó atentamente y no tardó en preguntar: “¿Hay otra persona en tu vida?”.

Aunque al principio no respondió, Isabela terminó asintiendo, dejando claro que sus sentimientos habían cambiado. Con el tiempo, admitió: “Parece, no sé cómo comencé a fijarme en él. Ya no sé si quiero casarme con Eduardo”.

Arturo, con sabiduría, le aconsejó: “Pon pausa a tus planes de matrimonio. Hazle caso a lo que te dice tu corazón”.

¿Cómo reaccionará Eduardo si se entera? ¿Seguirá Isabela sus sentimientos?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.